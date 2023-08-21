Как сэкономить на отдыхе в Сочи: запомните всего одно слово — и будете покупать продукты за копейки

Не секрет, что для многих жителей Сочи основным источником заработка являются туристы. Поэтому цены местных на рынках сильно завышены. Но, оказывается, если знать волшебное слово, то можно запросто сойти за своего и получить фрукты-овощи с огромной скидкой.

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Все просто. Сочинцы называют отдыхающих «бздыхами». Конечно, это в шутку, а не чтобы обидеть. Но, тем не менее, если у овощного прилавка сказать продавцу, что вы не «бздых», то покупки обойдутся вам в разы дешевле.

Запомните это кодовое слово и пользуйтесь им во время отдыха. Вы будете удивлены тому, как много получится сэкономить.

Источник: Дзен-канал «Под зонтиком»