Сделайте так, иначе все плоды разорвет на части: раскрыты хитрые способы уберечь помидоры от растрескивания

Многие дачники высаживают на своем участнике овощи. В теплицах можно увидеть огурчики. А также почти все выращивают томаты. Однако нужно учитывать, что они требуют ухода. Не только вредители могут атаковать плоды. На этот раз дачникам подсказали, как решить раздражающую проблему растрескивания спеющих на кустах помидоров.
Такую проблему не решить в миг. Надо будет сделать комплексный уход за кустами и овощами в течение всего сезона.
Начать следует с правильного выбора сортов томатов для посадки. Эксперты рекомендуют отдать предпочтение: «Де Барао», «Розовому фламинго», черри, «Саньку».
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Еще важно поливать их только теплой водой. Делать это надо регулярно и обильно: два или три раза в неделю. Не забывайте подкармливать помидоры. Для этого подойдут комплексные минеральные удобрения с содержанием кальция и бора. Отмечается, что эти вещества укрепят кожицу овощей.
И, наконец, надо беречь томаты от перепадов температуры и влажности, пишет сайт belnovosti.