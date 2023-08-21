Сделайте так, иначе все плоды разорвет на части: раскрыты хитрые способы уберечь помидоры от растрескивания

Такую проблему не решить в миг. Надо будет сделать комплексный уход за кустами и овощами в течение всего сезона.

Начать следует с правильного выбора сортов томатов для посадки. Эксперты рекомендуют отдать предпочтение: «Де Барао», «Розовому фламинго», черри, «Саньку».

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Еще важно поливать их только теплой водой. Делать это надо регулярно и обильно: два или три раза в неделю. Не забывайте подкармливать помидоры. Для этого подойдут комплексные минеральные удобрения с содержанием кальция и бора. Отмечается, что эти вещества укрепят кожицу овощей.

И, наконец, надо беречь томаты от перепадов температуры и влажности, пишет сайт belnovosti.