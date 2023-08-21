Без замачивания и кипячения: как отбелить пожелтевший тюль с помощью двух таблеток аспирина

Чтобы привести в порядок старый тюль, который успел пожелтеть от времени и грязи, больше не нужно вымачивать занавески в сложных составах или кипятить их на плите.

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Оказывается, проблему можно решить с помощью двух таблеток аспирина. Все просто. Смешайте стиральный порошок с одной столовой ложкой соды. А таблетки поместите прямо в барабан машинки.