Без замачивания и кипячения: как отбелить пожелтевший тюль с помощью двух таблеток аспирина

Фото: freepik.com / rawpixel.com

Этот способ поможет даже в самых запущенных случаях.

Чтобы привести в порядок старый тюль, который успел пожелтеть от времени и грязи, больше не нужно вымачивать занавески в сложных составах или кипятить их на плите. 

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Оказывается, проблему можно решить с помощью двух таблеток аспирина. Все просто. Смешайте стиральный порошок с одной столовой ложкой соды. А таблетки поместите прямо в барабан машинки. 

Запустите режим деликатной стирки с отжимом на минимальных оборотах и подождите. Когда цикл завершится, вы не узнаете свой тюль! Он будет идеально белым. Словно только что из магазина. 

Источник: издание belnovosti.by.

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