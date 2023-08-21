Программа «Давай поженимся!» вернется в эфир уже в августе: известна точная дата

Шоу «Давай поженимся!» вернется в эфир Первого канала уже 28 августа. Новый выпуск после длительного перерыва выйдет в 15:15 по московскому времени.

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Передача сохранит свой прежний формат. Главная цель неизменна. Ведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова, как и раньше, будут изо всех сил помогать участникам обрести семейное счастье.

Однако некоторые перемены все-таки произошли. Теперь ведущие будут встречать гостей шоу в новой студии. Кроме этого, у Сябитовой и Гузеевой появится помощник.

Речь идет об искусственном интеллекте. Он будет давать советы героям программы и делать свои прогнозы по поводу возможных пар.

Напомним, шоу выходит уже 15 лет. За эти годы у пар, которые появились благодаря данному проекту, родилось более 100 детей.