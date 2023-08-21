Тепло, роскошное море и низкие цены: россиянам открылся свободный доступ на новый зарубежный курорт — виза не нужна

В последнее время туристы из России столкнулись с тем, что цены на туры стали гораздо дороже, чем год назад. В среднем для пары поездка в Турцию или Египет обойдется в 200 тысяч рублей на 10 дней. Еще дороже стоит отдых а в Тайланде, на Шри-Ланке и Гоа. Но теперь еще одна страна стала доступна для отдыха россиянам. Можно отправится во Вьетнам, где до 45 дней разрешено находится без предъявления визы.
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Генеральное консульство Вьетнама во Владивостоке сообщило, что в постановление № 128/NQ-CP, изданном Правительством Вьетнама, указано что, независимо от вида паспорта и цели въезда, безвизовый въезд со сроком пребывания 45 дней будет доступен для граждан 13 стран. В список вошла и Россия.
Но важно помнить, что нужно выполнить все условия пересечения границы в соответствии с вьетнамским законодательством.
Новый закон вступил в силу с 15 августа. также отмечается, что безвизовой режим будет действовать до 14 марта 2025 года, пишет Primpress. К слову, в это стране есть море, а цены низкие, чем радуют туристов.