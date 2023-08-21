Как вернуть былую мягкость махровым полотенцам: никакого стирального порошка — только соль и лимонка

Махровые полотенца утратили былую мягкость? Не переживайте, их еще можно спасти. Хитрые хозяйки уже давно пользуются трюком с солью и лимонной кислотой. Если следовать их советам, то махра станет нежной, как облачко.

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Стирать придется в два этапа, однако результат того стоит. Для начала заполните стиральную машину бельем. Перегружать технику не стоит. В барабане должно остаться немного свободного места.

После этого возьмите 2 столовые ложки соли, заверните ее в капроновый носок и положите к полотенцам. Далее добавьте в барабан 2 столовые ложки шампуня, закройте дверцу и запустите технику. Стирать нужно при 40 °C с отжимом на 800 оборотах.

Когда первый цикл завершится, насыпьте в барабан 1 столовую ложку лимонной кислоты и запустите машинку еще один раз: теперь при 20 °C. Достаточно будет всего 20 минут, чтобы полотенца стали идеально мягкими.

Источник: дзен-канал Елены Матвеевой.