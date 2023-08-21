Удача в любви и море денег: эти три знака зодиака станут очень счастливыми в конце лета

Эксперты советуют Близнецам уверенно идти вперед. Можно даже рисковать. Представители этого знака зодиака могут начинать новые проекты. Надо быть уверенными в себе и доверять интуиции. При этом нельзя забывать про близких, которым нужны внимание и любовь.

«Будьте открыты к новым идеям и знакомствам, займитесь самообразованием», – отметили астрологи.

А вот у Львов закончится сложный период. Нужно не упускать шанс и дать себе отдохнуть. Эксперты подчеркнули, что представители этого знака зодиака встали на путь успеха. У них все будет искрить от счастья в личной жизни. Главное – насладиться романтикой и семейным уютом. Могут быть проблемы в финансовой прослойке, так как вырастут траты. Однако надо сохранять спокойствие и следить за бюджетом.

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В конце лета Девы захотят окунуться в творчество и романтику. Астрологи заявили, что лучше отпустить прошлое, а также забыть про рамки. Можно сделать все, что так хотелось: можно рисовать, писать книгу или вышивать. А одинокие Девы на этой неделе будут иметь все шансы встретить любовь всей жизни.