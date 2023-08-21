Если допустить эту ошибку при уборке урожая, то картошка сгниет за месяц — придется выбросить

Бывалые огородники уже давно уяснили, что картошку нужно выкапывать только в ясную погоду. Для уборки урожая крахмалистого овоща идеально подойдет сухой солнечный день.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если пренебречь этим правилом, картофель быстро сгниет даже в самом хорошем погребе. И вам придется отнести плоды своего труда на помойку.

Температура воздуха тоже имеет огромное значение. Чем теплее на улице, тем лучше овощи сохранятся.

Если убирать картофель при температуре +20 °C, то он без проблем долежит до весны. А если извлечь клубни из земли в +10 °C, то они испортятся уже через месяц. Потеря урожая может достичь 40%.

Источник: gorodovoy.ru.