Придет похолодание, пора утепляться: синоптик Леус рассказал, когда в Москве закончится лето

В России погода бывает крайне переменчивой. Примечательно, что это лето выдалось не самым жарким в истории, но были достаточно теплые дни в Москве. При этом жители пережили и несколько сильных ливней. И теперь осталось всего 10 дней до осени. Однако синоптики признались, что лето завершится раньше.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал москвичам похолодание, которое продлится до самого конца августа.
«Москва: августовское тепло подошло к концу. Во вторник после полудня дожди и 18–20 градусов», — заявил синоптик в своем телеграм-канале.
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По словам Леуса, 21 августа в Москве будет переменная облачность, без осадков. Местами можно будет увидеть туман. Днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, в Подмосковье будет от плюс 18 до плюс 23 градусов. Напомним, накануне в Москве выпало 40% месячной нормы осадков.