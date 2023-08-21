Придет похолодание, пора утепляться: синоптик Леус рассказал, когда в Москве закончится лето

В России погода бывает крайне переменчивой. Примечательно, что это лето выдалось не самым жарким в истории, но были достаточно теплые дни в Москве. При этом жители пережили и несколько сильных ливней. И теперь осталось всего 10 дней до осени. Однако синоптики признались, что лето завершится раньше.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал москвичам похолодание, которое продлится до самого конца августа.