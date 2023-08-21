«Возможно все»: экономист оценил перспективы скачка доллара до 200 рублей — ждем с замиранием сердца

Рубль на минувшей неделе начал укрепляться. Но все прекрасно помнят, как доллар исторически поднимался до отметки в сто рублей за считанные, в общем-то, месяцы.
Сейчас доллар откатился на уровень 93-94 рубля. Но многие аналитики уверены, что падение американской валюты - временный процесс. По прогнозам, через несколько недель доллар вновь пойдет вверх.
Аналитики осторожно говорят о том, что в каком-то обозримом будущем наступит период, когда американская валюта может подняться и до 200 рублей. Пока это выглядит очень и очень эфемерно, но все же.
«Доллар по 200? Говорить, что это невозможно, — нельзя. Чтобы курс изменился, грубо говоря, в два раза, с около 50 до около 100 рублей за доллар, потребовалось больше года, причем больше года в крайне необычных экономических условиях. Чтобы доллар пробил отметку в 200 рублей, потребуется не только какое-то время, но и экстраординарные внешние шоки, события, которые мы пока не можем и предположить. У экономистов есть любимая поговорка: «При прочих равных условиях». То есть, это довольно маловероятно. Но жизненный опыт учит: говорить, что это невозможно, нельзя. Потому что с маленькой вероятностью возможно практически все, что угодно», - считает экономист, финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
По материалам 63.ru