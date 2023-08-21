«Возможно все»: экономист оценил перспективы скачка доллара до 200 рублей — ждем с замиранием сердца

Рубль на минувшей неделе начал укрепляться. Но все прекрасно помнят, как доллар исторически поднимался до отметки в сто рублей за считанные, в общем-то, месяцы.

Сейчас доллар откатился на уровень 93-94 рубля. Но многие аналитики уверены, что падение американской валюты - временный процесс. По прогнозам, через несколько недель доллар вновь пойдет вверх.

Аналитики осторожно говорят о том, что в каком-то обозримом будущем наступит период, когда американская валюта может подняться и до 200 рублей. Пока это выглядит очень и очень эфемерно, но все же.

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