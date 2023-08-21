Это необходимо сделать с яблоней и грушей перед зимовкой: через год будут плодоносить как бешеные

По словам эксперта, осень следует сделать своеобразную санитарную ревизию. У деревьев надо убрать все сухие, тонкие, нездоровые побеги. А когда пройдет листопад нужно обязательно под корень внести удобрения, которым может быть компост или перегной.

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