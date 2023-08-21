Это необходимо сделать с яблоней и грушей перед зимовкой: через год будут плодоносить как бешеные

Многие дачники выращивают на своем участке яблони и груши. Но чтобы деревья давали плоды, им нужен уход. Особенно важно подготовить их к зиме. Эксперт-садовод Ирина Корсакова рассказала, какие работы нужно провести в саду осенью, а какие — отложить до весны. Так она сразу предупредила, что не стоит в сентябре обрезать плодовые деревья. Эту процедуру надо делать в период набухания почек.
По словам эксперта, осень следует сделать своеобразную санитарную ревизию. У деревьев надо убрать все сухие, тонкие, нездоровые побеги. А когда пройдет листопад нужно обязательно под корень внести удобрения, которым может быть компост или перегной.
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«Также важно не забыть побелить стволы перед морозами, чтобы защитить сад от морозобоин. В тех регионах, где было мало дождей, стоит обильно полить деревья перед зимовкой», — пояснила Корсакова, пишет портал «А теперь внимание!».