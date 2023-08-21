Главная подкормка для смородины: успейте внести до 31 августа — иначе урожая не видать

Чтобы смородина заложила много почек на будущий год, ее нужно как следует подкормить в августе. Важно успеть внести удобрения до конца месяца. Если припоздниться, то эта процедура не принесет пользу, а пойдет во вред.

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В это время кустарник испытывает потребность в азоте, фосфоре, калии, кальции, магнии и микроэлементах. Чтобы обеспечить культуру всем необходимым, можно использовать любое комплексное удобрение.

При этом важно помнить о том, что если вы вносите подкормку в последней декаде августа, то процент азота в ней должен быть минимальным. В противном случае смородина начнет наращивать зеленую массу. А это может стать причиной подмерзания побегов.

Иными словами, все следует делать вовремя, с учетом того, что культуре нужно успеть подготовиться к зиме.

Источник: Дзен-канал «В саду у Валентинки»