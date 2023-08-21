Теперь делаем только так: три ложки секретного отбеливателя — и белизна вернется к вещам

Белая одежда со временем либо желтеет, либо сереет. Поэтому ткани надо стирать со специальными средствами, тогда они будут постоянно сиять белизной.

Разведите в двух литрах воды столовую ложку нашатыря, 2 столовые ложки перекиси и 3 столовые ложки соли. Тщательно перемешайте и отправьте в полученный раствор белые вещи.

Пусть полежат часа три, потом постирайте в машинке привычным способом.

Никакие дорогие отбеливатели не справятся с задачей, как приготовленный раствор. Вещи будут сиять.

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