Смыли двухслойный нагар со сковороды за 10 минут — узнали толковое средство из СССР

Советские домохозяйки в обычной жизни, особенно в бытовом плане, пользовались натуральными чистящими средствами, которые являлись щадящими и не приносили вред природе. О едких химических средствах для уборки они даже не слышали. Одно популярное толковое средство из СССР пользуется спросом и сейчас — узнали секрет у бабушек.

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Удалить двухслойный нагар со сковороды можно за 10 минут. Метод наилегчайший. Берем большую металлическую емкость и наполняем ее водой.

Далее засыпаем в миску пачку соды и добавляем стакан жидкого хозяйственного мыла. Кипятим на огне и кладем внутрь сковороду. Оставляем так на 30-50 минут в зависимости от степени загрязнения, «провариваем» на плите.

Затем достаем посуду и смываем состав в проточной воде. Даже черный нагар сойдет пластами.

По материалам дзен-канала «Мудрая хозяйка»