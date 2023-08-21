Клубника обожает это удобрение: подкормите в конце августа — в новом году ягода будет с кулак

Если вы планируете в будущем году собрать большой урожай клубники, обязательно подкормите культуру в конце августа.
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Хитрые дачники используют в качестве финального удобрения горчичный жмых и табачную пыль. Эти средства обеспечат растения необходимыми питательными веществами и избавят посадки от разного рода вредителей.
Все просто. Смешайте литр первого компонента с таким же количеством табачной пыли. Подкормка готова. Расход удобрения: две столовые ложки на один кустик.
Если все сделать в соответствии с данной инструкцией, то ягода в новом сезоне уродится сладкая и невероятно крупная.
Источник: издание belnovosti.by