Что делать, если вещи сели после стирки? Замочите их в этом растворе: через 30 минут будет прежний размер

Если вы обнаружили, что вещи сели после стирки, не спешите огорчаться. Ситуация, конечно, не самая приятная. Но все можно исправить. Нужно просто замочить одежду в правильном составе.

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В случаях со светлыми натуральными тканями на выручку придет аптечное средство. Речь о перекиси водорода. Смешайте 5 больших ложек препарата с 2 литрами воды и поместите в этот состав проблемную вещь. Достаньте ее ровно через час, положите на ровную поверхность и дождитесь полного высыхания.

Если вы имеете дело с цветными вещами, то вместо перекиси используйте уксус 9%. Пропорции такие же: 5 столовых ложек продукта на 2 литра воды. Замочите испорченную вещь в этом растворе и подождите 30 минут.

Источник: gorodovoy.ru