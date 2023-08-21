Шарахнет ли доллар до этой отметки: экономист — о взлете курса «американца» до 200 рублей

Рубль в последние несколько дней начал укрепляться по отношению к доллару, евро и юаню. Но у всех в памяти моменты, когда курс доллара поднимался до 100 рублей.

Эксперты в сфере финансов считают, что со временем доллар вновь вернется к этой отметке. По прогнозам, произойдет это до конца 2023 года.

При этом экономисты не исключают, что доллар в обозримом будущем будет стоить еще дороже.

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