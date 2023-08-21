Шарахнет ли доллар до этой отметки: экономист — о взлете курса «американца» до 200 рублей

Рубль в последние несколько дней начал укрепляться по отношению к доллару, евро и юаню. Но у всех в памяти моменты, когда курс доллара поднимался до 100 рублей.
Эксперты в сфере финансов считают, что со временем доллар вновь вернется к этой отметке. По прогнозам, произойдет это до конца 2023 года.
При этом экономисты не исключают, что доллар в обозримом будущем будет стоить еще дороже.
«Доллар по 200? Говорить, что это невозможно, — нельзя. Чтобы курс изменился, грубо говоря, в два раза, с около 50 до около 100 рублей за доллар, потребовалось больше года, причем больше года в крайне необычных экономических условиях. Чтобы доллар пробил отметку в 200 рублей, потребуется не только какое-то время, но и экстраординарные внешние шоки, события, которые мы пока не можем и предположить. У экономистов есть любимая поговорка: «При прочих равных условиях». То есть, это довольно маловероятно. Но жизненный опыт учит: говорить, что это невозможно, нельзя. Потому что с маленькой вероятностью возможно практически все, что угодно», — считает экономист, финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
По материалам 63.ru