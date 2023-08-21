Старый немец подсказал хитрость: всегда бросает горсть соли в унитаз на ночь (налет растворяется, запах пропадает)

Немцы — очень бережливый народ, и они точно знают, что дорогие моющие средства можно заменить обычной поваренной солью за копейки.

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Соль прекрасно растворяет налет, который рано или поздно образуется на любой сантехнике. Она является великолепным абразивом, который отшоркает даже минеральные наслоения вроде мочевого камня и известкового налета.

К тому же соль устраняет запахи. Поэтому ложась спать, бросайте соль внутрь чаши унитаза, растирайте по поверхности ершиком и оставляйте на ночь. Утром вы увидите сверкающий унитаз.

Источник: дзен-канал TravelManiac