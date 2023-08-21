Проверните этот трюк с розами: они тут же порадуют новой волной цветения — успейте до конца августа

В конце лета розовые кусты начинают облетать. Кажется, что растения израсходовали все силы и теперь готовятся к зимовке. Но это не так. Агроном Елизавета Тихонова рассказала о том, что роза непременно повторит цветение, если воспользоваться одной хитростью.

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Речь пойдет об стрижке кустов. По словам специалиста, нужно просто обрезать цветоносы на 8-10 сантиметров. Вскоре после этого появятся свежие ветки, на которых завяжутся новые бутоны.

А вот подкармливать розы ничем не нужно. Растения прекрасно обойдутся без подпитки до следующего сезона.

Источник: gorodovoy.ru