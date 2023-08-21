Льем в лунки под огурцами в августе — мощный стимулятор роста, уберет все желтые листья

Чем подкормить огурцы во второй половине августа, чтобы избавиться от желтых листьев и простимулировать рост посадок на огороде. Есть одна дешевая, но действенная подкормка. Опытные дачники давно взяли это средство на вооружение. Попробуйте — кустики тут же пойдут в рост, листья будут крепкими и сочными, а сами огурцы крупными, ароматными.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для того, чтобы приготовить удобрение нужно взять литр молока с небольшим процентом жирности и развести его в 9 литрах воды.

В эту смесь добавляем 1,5 столовой ложки сухих дрожжей и даем им раствориться. Вечером этим удобрением можно полить огурцы под корень или в лунки рядом с посадками. Важно до этого провести орошение почвы теплой водой. Уже за одну ночь огурцы на грядке преобразятся, от желтых листьев не останется и следа. Посадки дадут новые завязи, урожай будете собирать ведрами.

По материлам Дзен-канал «Удачный урожай»