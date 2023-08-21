Как проверить свежесть яиц за 30 секунд: этот способ никогда не подводит

Чтобы определить свежесть яиц, вовсе не нужно нести продукт в лабораторию. Это можно сделать и в домашних условиях.

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Все просто. Налейте в глубокую емкость холодную воду. Положите в нее продукт и подождите несколько секунд.

Если яйцо опустилось на дно и лежит на боку, можете быть спокойны, перед вами свежайший продукт.

Яйцо замерло в положении: тупым концом вверх, а острым вниз? Знайте, этому продукту около 7 дней.

Если яйцо зависло в средней части кастрюли и его тупой конец смотрит вверх, то продукту не менее 14 дней.

Яйцо всплыло на поверхность? Сомнений быть не может. Вы купили испорченный продукт.

Источник: издание belnovosti.by