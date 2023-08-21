Просто тряпочка и растительное масло: метод, который реально прогоняет муравьев

Не нужно травить химией муравьев, против них есть отличное экологичное средство. Оно моментально прогоняет насекомых с участка, при этом не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

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Все, что вам нужно сделать, это взять ненужную тряпку и нарезать из нее полоски, смочите их в любом растительном масле и завяжите вокруг стволов деревьев и оберните ими кустарники снизу.

Муравьи сбегут не оглядываясь, а чтобы они не наползли вновь и не устроили свои фермы с тлей, периодически пропитывайте эти тряпочки новыми порциями масла.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».