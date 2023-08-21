Всего полтаблетки аспирина: раствор, который спасет от пятен на огурцах и розах

Если вы заметили белые пятна на листьях огурцов, розы и других растениях, срочно примите меры. Это грибковое заболевание распространяется очень быстро и может извести все культуры на вашем участке.

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К счастью, спасти от недуга растения можно дешевым и эффективным средством.

На два литра воды возьмите полтаблетки измельченного аспирина, одну ложку растительного масла, пол чайной ложки жидкого моющего средства, пол чайной ложки соды. Размешайте.

Опрыскивайте больные растения, а также для профилактики раз в неделю обрабатывайте те культуры, которые подвержены этому недугу.

Ржавчина и пятнистость тоже уйдут.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».