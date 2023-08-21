Подкормили розу в августе: цветет до холодов — бутоны ломятся, так красиво

Для того, чтобы роза цвела до самых холодов — ее надо правильно подкармливать. В августе растение особенно нуждается в этом минерале, поэтому не надо забывать про это.

Главным образом, подкормите розу сульфатом магния. Это поможет растению быстрее расти и чувствовать себя лучше.

Через неделю процедуру стоит повторить. А после — угостите розу азотом, фосфором и калием.

Тогда растение будет цвести до поздней осени и украшать ваш интерьер шикарными бутонами.

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