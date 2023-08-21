Почему на месте собранного лука нужно высаживать морковь: хороший урожай

Лук – это культура высокого выноса, он потребляет очень много питания из почвы. Поэтому обильно удобряем после сбора корнеплода грядку!

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На 1 квадратный метр используйте полтора ведра хорошо перепревшего перегноя. Перекопайте с ним грядку.

В следующем году на эту грядку лук ни в коем случае не высаживайте, а выращивайте что-то другое. Например, морковь или свеклу.

Если лук болел, например, донцовой гнилью или чем-то подробным, то внесите после лука любые полезные бактерии в виде препаратов, которые продаются в специализированных отделах.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».