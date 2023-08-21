Берите только этот фарш: в составе натуральное мясо, по ГОСТу — одобрено Роскачеством

В Роскачестве назвали две марки лучшего фарша, который представлен на отечественном рынке. В многих образцах в ходе лабораторных исследований были обнаружены бактерии, кишечная палочка, сальмонеллы и прочее. В результате экспертизы на наивысший балл по результатам исследования Роскачества, могут претендовать две марки данной мясной продукции. Она полностью соответствует ГОСТу и стандартам качества.

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Всего в ходе лабораторного исследования были проверены 18 торговых марок куриного фарша. Эта мясная продукция должна была отвечать 86 показателям безопасности, качества, органолептических характеристик и достоверности маркировки.

Лучшим по версии Роскачества был признан фарш двух торговых марок — «Петеленка» и «Мясницкий ряд».

Эта продукция может претендовать на российский «Знак качества».

По материалам «РИА Новости»