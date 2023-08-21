Уход за петунией в конце августа: после этой процедуры оживет даже самый чахлый куст

В конце лета петуния, как правило, выглядит уныло. Кажется, что цветку уже не помочь. Но это не так. Опытные дачники соблюдают три простых правила, и их сад благоухает до поздней осени.

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Первым делом необходимо обрезать все семенные коробочки и увядшие цветоносы. Слишком длинные побеги тоже следует отсечь: оставьте 15 сантиметров. Эта процедура омолодит куст и поможет растению направить все силы на цветение.

Далее нужно провести обработку от хлороза. Если вы заметили, что листья стали бледнеть и желтеть, немедленно опрыскайте растение раствором хелата калия. «Ржавые» прожилки моментально исчезнут.

И, конечно же, не забудьте о подкормке. Петунию нужно полить раствором кальциевой селитры. Это поможет нарастить зеленую массу. Для приготовления состава возьмите 2 грамма препарата на 1 литр воды. А чтобы запустить процесс цветения, внесите под корень раствор монофосфата калия. Чтобы получить питательную смесь, размешайте 1 грамм удобрения в 1 литре воды.

Источник: издание belnovosti.by