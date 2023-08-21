Перекись, сода и секретный ингредиент: приготовили домашний отбеливатель - белые вещи засияли

Для того, чтобы отбелить вещи - не обязательно покупать в магазине дорогие бытовые средства. Эффективный отбеливатель можно приготовить самим, дома, используя копеечные ингредиенты.

Смешайте в отдельной емкости 3 столовые ложки перекиси водорода, 1 стакан пищевой соды и 1 чайную ложку моющего средства.

Белые вещи замочите в полученном растворе на три часа. Потом постирайте в стиральной машинке на режиме, где вода нагревается минимум до 60 градусов.

Вы удивитесь, как вещи будут сиять белизной.

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