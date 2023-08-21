Объявлен курс доллара на 28 августа: будет сакральный максимум

Экономические аналитики уверены, что доллар в самые ближайшие дни может снова пойти в рост. Наша экономика, по их мнению, не может так быстро реагировать на изменения. Рубль укрепится, но точно не сейчас.

«На прошлой неделе доллар достиг сакральной и знаковой отметки — 100 рублей. К 28 августа цифра подрастет, возможно, до 105 рублей», - считает экономист Екатерина Константинова.

При этом эксперт отметила, что наша валюта будет укрепляться, но не раньше зимы. В России нарастает импортозамещение, это рано или поздно принесет свои плоды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».