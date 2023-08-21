Делаем домашнюю шипучку из соды и очищаем ей весь дом: унитаз и раковина блестят, кухня — ни жиринки

У каждой хозяйки дома есть изрядный арсенал средств для мытья разных поверхностей в доме. Стоят они сейчас немалых денег, да и пространство заполняют сильно.

Но стоит ли тратиться на кучу бутылочек, когда можно самим сделать волшебную очищающую шипучку из соды? Она роскошно очищает любые подходящие для этого поверхности, иногда намного эффективнее некоторых покупных средств.

Ей вы можете отмыть раковины, ванну, душевую кабину, унитаз, кафельные стены и плиточный пол, линолеум, кухню и фартук из пластика, стол, плиту, духовку, микроволновку, посуду с нагаром... И многое-многое другое.

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Смешиваем соду, жидкое хозяйственное мыло и перекись водорода в равных частях. Наносим на загрязненную поверхность. Оставляем на 15–20 минут, а затем смываем водой.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».