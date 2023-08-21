Проверяем сливочное масло на качество: пленка сверху — явный признак

Чтобы проверить сливочное масло на качество в домашних условиях, отрежьте его небольшой кусочек и погрузите в посуду с кипятком.

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Дождитесь, когда масло полностью растворится и внимательно изучите получившийся раствор.

Если масло качественное, то он будет однородным, прозрачным, сверху вы не заметите никакой пленки.

А вот если в сливочном масле есть примеси, то раствор будет мутным, а поверх состава образуется плотная пленка.

Источник: Telegram-канал «Смекалочка».