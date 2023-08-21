Полный крах доллара: стал известен мизерный курс валюты на эту неделю — и смешно, и грустно

Курс доллара в последние дни неизменно падает из-за действий Центробанка РФ по улучшению ситуации с отечественной валютой.

Поднятие ключевой ставки до 12% быстро сказалось на торгах, и рубль стал стабильно укрепляться.

Согласно последним данным с Мосбиржи от 21 августа, курс доллара на фоне укрепления отечественной валюты понизился до 93,73 рубля.

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Многие финансовые аналитики считают, что доллар будет понижать свои показатели и далее.

Андрей Манько из РИА «Рейтинг» считает, что рубль поддержит к тому же налоговый период и мы увидим курс в 90 рублей за доллар.

Елена Кожухова из ИК «Велес капитал» полагает, что на неделе доллар способен обрушиться и до 89 рублей.

Кому-то эти цифры радостны, а вот те россияне, что купили валюту по завышенной цене, явно испытают разочарование.

Источник: 1prime.ru