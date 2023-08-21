Заливаем 40 миллилитров этого средства прямо в барабан и стираем дешевым порошком: вещи будут выглядеть, как новые — просто блеск

Молодая женщина загружает белье в стиральную машинку. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто стремится к разумной экономии во всем.

Чтобы хорошо и качественно отстирывать вещи, вовсе не обязательно покупать дорогой порошок. Многие хозяйки уже узнали, как можно сэкономить и при этом повысить качество стирки в стиральной машинке-автомате.

Отличное средство для стирки - аммиак, или нашатырный спирт, добавленный к недорогому порошку.

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Заливаем 40 миллилитров аммиака прямо в барабан стиральной машинки. Порошок засыпаем в отсек для порошка и стираем на привычном режиме.

По словам хозяек, использующих этот метод стирки, результат получается потрясающим. Вещи выглядят, как новые, просто шик и блеск.

По материалам дзен-канала «Мудрая хозяйка»

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