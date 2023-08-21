Заливаем 40 миллилитров этого средства прямо в барабан и стираем дешевым порошком: вещи будут выглядеть, как новые — просто блеск

Чтобы хорошо и качественно отстирывать вещи, вовсе не обязательно покупать дорогой порошок. Многие хозяйки уже узнали, как можно сэкономить и при этом повысить качество стирки в стиральной машинке-автомате.

Отличное средство для стирки - аммиак, или нашатырный спирт, добавленный к недорогому порошку.

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