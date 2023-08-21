Наносим на подмышки и оставляем до высыхания: натуральное средство уничтожает запах пота без следа — дезодорант выбрасываем

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Кокосовое масло отлично справляется с деликатной проблемой.

Существует масса способов справиться с неприятным запахом пота без дезодоранта. Если и вы предпочитаете натуральные средства для ухода за собой, попробуйте кокосовое масло.

Кокосовое масло содержит ценный элемент - жирные кислоты, являющиеся противомикробными средствами. Они препятствуют размножению бактерий и восстанавливают pH баланс кожи, благотворно влияя на нее.

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Кокосовое масло нужно просто нанести на область подмышек и оставить до полного высыхания. Проводить процедуру лучше всего после принятия душа, пару разу в день - утром и вечером.

По материалам womanshape.ru

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