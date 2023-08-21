Наносим на подмышки и оставляем до высыхания: натуральное средство уничтожает запах пота без следа — дезодорант выбрасываем

Существует масса способов справиться с неприятным запахом пота без дезодоранта. Если и вы предпочитаете натуральные средства для ухода за собой, попробуйте кокосовое масло.
Кокосовое масло содержит ценный элемент - жирные кислоты, являющиеся противомикробными средствами. Они препятствуют размножению бактерий и восстанавливают pH баланс кожи, благотворно влияя на нее.
Кокосовое масло нужно просто нанести на область подмышек и оставить до полного высыхания. Проводить процедуру лучше всего после принятия душа, пару разу в день - утром и вечером.
По материалам womanshape.ru