Выкинет очередной финт: озвучен новый курс доллара на эту неделю — что произойдет с 21 августа

На Московской валютной бирже в этот понедельник рубль сохранил тренд, заданный на прошлой неделе - он начал укрепляться по отношению к доллару, евро и юаню. Пока довольно слабо, на несколько копеек, но все же.

Аналитики ранее прогнозировали, что с 21 по 25 августа курс рубля будет неуклонно расти, пока доллар не выкинет новый финт. Это может случиться через несколько недель. А к концу года, по прогнозам финансовых экспертов, доллар вновь достигнет отметки в 100 рублей.

Но пока ситуация складывается неплохо для рубля. Поддержку национальной валюте оказывает приближение налогового периода, рост цен на нефть и повышение ключевой ставки Центробанком.

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