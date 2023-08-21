Выкинет очередной финт: озвучен новый курс доллара на эту неделю — что произойдет с 21 августа

На Московской валютной бирже в этот понедельник рубль сохранил тренд, заданный на прошлой неделе - он начал укрепляться по отношению к доллару, евро и юаню. Пока довольно слабо, на несколько копеек, но все же.
Аналитики ранее прогнозировали, что с 21 по 25 августа курс рубля будет неуклонно расти, пока доллар не выкинет новый финт. Это может случиться через несколько недель. А к концу года, по прогнозам финансовых экспертов, доллар вновь достигнет отметки в 100 рублей.
Но пока ситуация складывается неплохо для рубля. Поддержку национальной валюте оказывает приближение налогового периода, рост цен на нефть и повышение ключевой ставки Центробанком.
«Российская валюта обладает некоторым нереализованным потенциалом восходящей коррекции и, если доллар, евро и юань останутся ниже 93,85 рубля, 102,75 рубля и 12,90 рубля соответственно, курсы могут направиться в район 89 рублей, 99 рублей и 12,50 рубля», - считает Елена Кожухова из ИК «Велес капитал».
По материалам 1prime.ru