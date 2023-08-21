Не игнорируйте желтые верхушки у помидоров: к вам пришла беда, спасаем урожай (1 полив)

Заметив желтые макушки на томатах, не стоит забывать про этот момент. Со временем посветлевшие плоды буду черстветь, позже урожай и вовсе сойдет на нет.

Желтыми жесткими макушками томаты дают понять огородникам, что в почве под ними не хватает калия.

Это важное для жизнедеятельности данных растений вещество в изобилии содержится в древесной золе, ей и стоит подкормить помидоры.

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3 стакана древесной золы залейте 10 литрами горячей воды, добавьте 3 столовые ложки 9% уксуса и полейте под корень.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».