Чтобы крышки на заготовках не ржавели: крепим бумажки (хранятся годы)

В условиях повышенной влажности (например, в погребе) часто крышки на баночках с заготовкам покрываются ржавчиной.
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Нередко приходится выбрасывать закатки из-за этой проблемы. Консервация портится из-за проникающего в нее воздуха сквозь коррозию металла.
Чтобы этого не произошло, крышки нужно защитить дополнительно. Это сделать очень просто при помощи наложенной сверху крышки бумаги. Положите лист и сверху вокруг горлышка обвяжите ее веревкой или тройной нитью.
Также можно поверх крышки натянуть пищевую пленку. Либо поставить каждую банку в полиэтиленовый пакет и плотно завязать. Такие банки будут надежно защищены от ржавчины на годы хранения!
Источник: Telegram-канал «Домашние советы. Лайфхаки».