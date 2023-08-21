Вся чернота с днища сковороды сама сползла: льем жидкость пока горячая (просто волшебство)

Черное днище сковороды очистить не так-то просто. Но нагар портит внешний вид посуды, уменьшает теплопроводность, царапает плиту, так что рано или поздно это сделать придется.

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Однако очистить черноту намного проще, чем кажется многим.

Возьмите любое средство с пометкой «антижир» и побрызгайте им на нагар сковороды, когда она горячая. Именно при высоких температурах нагар отмывается средствами против жира очень легко.

Подержите средство несколько минут на сковороде, потом очистите щеткой. Все наслоения слезут почти сами.

Источник: Telegram-канал «Полезные советы. Лайфхаки».