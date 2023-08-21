Что делать, если стиральная машинка источает зловоние: только не выкидывайте

Если после каждой стирки машинка издает зловонные запахи, не торопитесь ее выбрасывать. Дело в том, что она нуждается в генеральной уборке, и текущего ухода ей уже недостаточно.

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Проведите ревизию резинового ободка, как следует промойте его — запах болота часто может исходить оттуда, поскольку вода там застаивается, если ее не убрать.

Затем понадобится полстакана уксуса, полстакана воды, 5 ч ложек пищевой соды. Уксус залейте в барабан, а соду растворите в воде и вылейте в отсек для порошка.

Теперь включите полный режим стирки «хлопок» на 90 градусов Цельсия и простирайте вхолостую. Зловония исчезнут. Но повторять такую чистку машинки надо периодически.

По материалам Телеграм-канала «Идеальная хозяйка»