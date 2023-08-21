Приготовили чудесные блинчики из кабачков – получился шедевр: умяли за один присест всей семьей

Вкусные и полезные кабачки почему-то не всем нравятся. Возможно, дело в том, что равнодушные к этому овощу просто не нашли еще блюдо по сердцу, точнее, вкусу. Блины из кабачков – довольно интересный повод узнать кабачки с новой кулинарной стороны.

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Готовятся такие блины просто, а съедаются за секунды. Потребуется 2-3 кабачка, 4 яйца, 4 ложки муки, соль приправы по вкусу.

Кабачки очистить от семян и кожуры, натереть на мелкой терке и смешать с другими ингредиентами. Обжарить на горячей сковородке с двух сторон, подавать можно со сметаной или любой начинкой.

По материалам сайта Belnovosti