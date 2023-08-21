Как в два счета наточить старую бритву: одного лезвия хватает на годы (и одноразового тоже)

Бритву можно наточить. Фото: соцсети

Вы удивитесь, но этот простейший лайфхак реально работает.

Мы все привыкли считать, что лезвия на бритвенных станках нужно просто периодически менять, выбрасывая старые. Так нам говорят производители, которые, естественно, мечтают о постоянной прибыли.

Однако на самом деле любые лезвия можно наточить. Хоть многоразовые, хоть те, что вы купили как одноразовые.

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Чтобы любое лезвие сделать многоразовым и использовать годы, понадобится всего лишь рулон алюминиевой фольги, которая продается в любом хозяйственном отделе.

Поводите лезвием вдоль рулона десятки раз от себя (количество движений зависит от степени проблемности), и бритва станет как новенькая!

Источник: Telegram-канал «Горничная».

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