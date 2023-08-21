Как в два счета наточить старую бритву: одного лезвия хватает на годы (и одноразового тоже)

Мы все привыкли считать, что лезвия на бритвенных станках нужно просто периодически менять, выбрасывая старые. Так нам говорят производители, которые, естественно, мечтают о постоянной прибыли.

Однако на самом деле любые лезвия можно наточить. Хоть многоразовые, хоть те, что вы купили как одноразовые.

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Чтобы любое лезвие сделать многоразовым и использовать годы, понадобится всего лишь рулон алюминиевой фольги, которая продается в любом хозяйственном отделе.

Поводите лезвием вдоль рулона десятки раз от себя (количество движений зависит от степени проблемности), и бритва станет как новенькая!

Источник: Telegram-канал «Горничная».