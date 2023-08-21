Люди раскрыли рты от удивления: объявлен курс доллара на неделю — не ждали подвоха

Центральный банк России предпринял серьезные меры для поддержки отечественного рубля, включая повышение ключевой ставки до 12%.

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Это имело результат, доллар и евро сразу же стали терять свои позиции, а курс рубля на их фоне стал повышаться.

Однако эксперты допускают, что доллар может уже на этой неделе взлететь до 100 рублей.

Так финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заметил, что проблемы отечественной валюты никуда не исчезли. Дисбаланс торгового баланса не устранен. Дефицит бюджета остается. Так что в данной ситуации странно ждать от рубля чудес.

Источник: 1prime.ru