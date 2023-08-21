Как проверить творог на качество: вы увидите на нем пену

Чтобы в домашних условиях проверить творог на качество нам понадобятся обычный йод из аптеки и столовый уксус 9%.

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Недобросовестные производители для увеличения объема творога подмешивают в продукт крахмал и соду с мелом.

В первом случае индикатором фальсификации выступит йод. Капнете его на творог, и если молочный продукт от этого приобретет синий оттенок, значит в нем есть примесь.

Во втором и третьем случаях нам поможет уксус, который создает пену, соприкасаясь с содой и мелом. Увидите ее твороге, вылив на него немного уксуса, не ешьте этот продукт. Польза в нем, мягко говоря, сомнительная.

Источник: Telegram-канал «Полезные советы. Лайфхаки».