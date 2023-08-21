Готовим лечо без уксуса: получается бомбическая закуска на зиму

Лечо является любимой закуской многих россиян еще с советских времен. И сделать его по осени считает своей обязанностью едва ли не каждая хозяйка. Можно полностью отказаться от уксуса, и тогда закуска не будет такой пикантной.

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Потребуется на 6 литровых баночек 5 кг помидоров, 3 кг болгарского перца, 3 ст. ложки соли, 300 г сахара. Томаты прокрутить через мясорубку и поставить на медленный огонь на 1 час. Посолить, посахарить и еще на 30 минут.

Перец нарезать кольцами, отправить в кастрюлю к помидорам, варить 20–25 минут, помешивая. Горячим разлить по банкам и закатать.