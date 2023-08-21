Сладкие кабачки на зиму — пальчики оближешь: вкуснее не пробовали, маринуем без уксуса

Не обязательно ограничиваться одной кабачковой икрой на зиму, ведь существует масса рецептов заготовок из этого полезного и вкусного овоща. Например, можно приготовить сладкие маринованные кабачки.

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Надо взять 1 кабачок, 1 стакан сахара, 1 апельсин, 1 лимон, 300 мл воды. Стерилизуем 3 банки 0,5 мл объемом.

Кабачок чистим от кожуры и семян, нарезаем кубиками и укладываем плотно в банки. Цитрусовые моем, снимаем цедру, выжимаем сок, делим его пополам между банками и выливаем к кабачку.

Воду кипятим в кастрюле, заливаем ею кабачки в банках, прикрываем крышками и даем постоять 10 минут.

Сливаем воду из банок обратно в кастрюлю, добавляем сахар, цедру лимона и апельсина. Варим 5 минут на среднем огне, как только закипит. Затем заливаем кабачки, накрываем крышками, после этого берем кастрюлю побольше, на дно опускаем полотенце, выставляем туда банки и по плечики наливаем воды — так кипятим 10 минут. Вынимаем, закатываем крышками и убираем до зимы

По материалам Телеграм-канала «‎‎Домашние заготовки»