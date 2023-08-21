Только не в холодильнике: как правильно хранить лук дома

В сезон сбора урожая многие задумываются о том, как правильно дома хранить лук. Не каждая хозяйка знает, как это делается правильно, и отправляет овощ в холодильник. Между тем, это большая ошибка.

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Лук не любит холод и начинает выделять больше сока, содержащего сульфиды. Именно эти вещества влияют на горечь и слезоточивые свойства лука. Овощ теплолюбивый, поэтому ему надо подобрать укромное местечко.

Идеально хранить лук в сухом, темном и проветриваемом помещении с прохладной обстановкой. Сами корнеплоды следует поместить в сетку или корзину, подвесить в плетеных косичках или мешках из натуральных тканей.

Главное – хранить лук отдельно от других овощей и фруктов, особенно выделяющих этилен. Поскольку этот газ провоцирует порчу овоща.

По материалам сайта Belnovosti