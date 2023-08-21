В зоне риска молоко, яйца: какие еще продукты взлетят в цене уже осенью

Ослабление рубля совсем скоро может привести к повышению цен на многие категории товаров. По мнению доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Долговой, это продукты питания, без которых не обходится ни одна продуктовая корзина россиянина. В зоне риска находятся такие продукты, как молоко, яйца, колбасные изделия и сосиски.

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Несмотря на то, что перечисленные продукты выпускаются российскими предприятиями, при их производстве высока доля импортного компонента, который стал обходиться дороже из-за подорожавшей валюты.

«Основными драйверами возможного роста цен являются затраты сельхозпроизводителей на корма, импортные ветеринарные препараты, содержание и ремонт иностранного оборудования», - объяснила эксперт.

По материалам сайта aif.ru