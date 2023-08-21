Эту воду в унитаз сливать нельзя: иначе засор - что делать, объясняют сантехники

Многие хозяйки не знают, что своими руками могут спровоцировать засор в унитазе, делая обычные домашние дела. Такие, как мытье полов.

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И не каждая знает, что сливать грязную воду из ведра после мытья полов нельзя. Дело в том, что она провоцирует засор, избавиться от которого не так-то просто.

Сантехники объясняют: в такой воде не просто пыль и грязь, но и волосы и шерсть животных, если питомцы имеются. Эта смесь оседает в трубах, со временем комкуется и с трудом пробивается тросом.

Поскольку у жительниц многоквартирных домов нет выбора, они и сливают в унитаз это все «богатство». Сантехники дают совет: прежде чем мыть полы, подметите их от шерсти и волос, либо пропылесосьте. Тверды мусор отправится в урну, и в ведре с водой его не окажется.

По материалам сайта "Профи"