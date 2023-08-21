Такой жареный кабачок уплетают и взрослые, и дети за обе щеки: в чем секрет

Приготовить в сезон кабачков овощ можно по-разному. Не все его понимают и любят, но если применить несколько хитростей при готовке, то уплетать за обе щеки будут все домочадцы, от мала до велика.

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Секрет в том, чтобы при жарке кабачков добавить чеснок, сливочное масло и пряности. Эти ингредиенты сделают вкус овоща более оригинальным, нежным и приятным.

С кабачком сочетаются пряности типа базилика, черного перца, орегано, паприки и сушеной зелени.

Обжаривать кабачки стоит после того, как в этом масле уже побывал чеснок. Затем добавляем сливочное масло и посыпаем пряности.

По материалам сайта Belnovosti