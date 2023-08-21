Поэтому рассол в банке и мутнеет: никогда так не делайте, когда консервируете

Страшный сон любой хозяйки, замариновавшей баночки с разносолами на зиму, - это мутный рассол. Это значит, что огурчики или помидорки могут просто не дожить до декабря. А причина кроется в ошибках, допущенных при мариновании.

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В первую очередь, дело в воздухе, попавшем в банку. Подвести могут как закаточная машинка, так и некачественные крыши.

Во-вторых, нарушена стерильность. Обезвреживать надо не только банки, но и крышки, это важное правило не все помнят.

Сами овощи тоже могут стать причиной помутнения рассола. Если попались нитратные или подпорченные, они долго не простоят. Надо тщательно выбирать плоды.

Условия хранения также влияют на качество рассола. Банки важно беречь при температуре не более +7 градусов Цельсия.

По материалам сайта Belnovosti